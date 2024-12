Zobacz pierwsze 8-minut filmu Kraven Łowca. Nietypowa promocja produkcji z uniwersum Sony

Jest to wycięty początek z samego filmu, więc na początku widzimy wszystkie loga studiów producenckich, w tym Marvela. Następnie akcja przenosi nas w mroźne rejony północno-wschodniej Rosji, gdzie poznajemy skazańca imieniem Sergei Kravinoff. Trafia on do zamkniętej placówki więziennej, gdzie szybko musi udowodnić swoje umiejętności. Następnie ucieka, po drodze zabijając kilku strażników, popisując się nadludzkimi umiejętnościami, w tym omijaniu kul wystrzelonych z karabinów, biegnąc z ogromną prędkością i pokonując kolejne przeszkody. Wspomniany sam początek filmu zobaczycie poniżej.

Do premiery Kravena Łowcy, czyli kolejnej produkcji z uniwersum Sony Pictures, pozostało zaledwie dziesięć dni. Wytwórnia nie prowadzi wielkiej, rozdmuchanej kampanii marketingowej, licząc, że jakość filmu przemówi sama za siebie i widzowie będą po seansach polecać ten tytuł znajomym i innym osobom w internecie. Aby jednak zachęcić do filmu o słynnym przeciwniku Spider-Mana, studio wypuściło ośmiominutowy materiał, który zawiera sam początek Kravena Łowcy.

Sony Pictures zdecydowało się więc na nietypową promocję swojego najnowszego filmu z uniwersum Spider-Mana. Zazwyczaj kilka pierwszych minut filmu publikowane są w sieci dopiero po premierze, a nie przed kinowym debiutem. Najwyraźniej jest to reakcja studia na kiepskie prognozy finansowe Kravena Łowcy, który w weekend otwarcia w Ameryce ma zarobić zaledwie 20-25 mln dolarów, więc nieznacznie lepiej od wielkiej porażki wytwórni, czyli Madame Web, która zgarnęła na premierę zaledwie 15,3 mln dolarów.

Kraven to młody mężczyzna, który ma skomplikowane relacje ze swoim bezwzględnym ojcem Nikołajem Kravinoffem. Rodzic sprowadza go na ścieżkę zemsty o brutalnych konsekwencjach, motywując go do zostania nie tylko najlepszym myśliwym na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających łowców.