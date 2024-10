Znamy godzinę premiery Horizon Zero Dawn Remastered na PC w Polsce

Poznaliśmy już dokładne godziny premiery Horizon Zero Dawn Remastered, zarówno na PC, jak i na konsolach. Jeśli chodzi o posiadaczy PlayStation 5, gracze mogli pobierać produkcję już o północy z 30 na 31 października. Użytkownicy komputerów osobistych otrzymają natomiast dostęp do gry już za kilka godzin – o 16:00 czasu polskiego.

Ponadto na oficjalnym blogu PlayStation pojawiło się oświadczenie od Nixxes Software. Firma wspomniała o współpracy z Guerrilla, pisząc:

Wspólną wizją Nixxes i Guerrilla było nie tylko ulepszenie istniejącego świata Horizon Zero Dawn, ale także przerobienie oprawy wizualnej tak, aby pasowała do Horizon Forbidden West, bez utraty pierwotnego zamysłu i tożsamości pierwszej gry. Aby to osiągnąć, byliśmy w stałym kontakcie z zespołami Guerrilla zajmującymi się reżyserią artystyczną, animacją i oświetleniem. Ponieważ biura studia w Amsterdamie i Utrechcie znajdują się blisko siebie, regularnie odwiedzali nas ludzie z Guerrilla, by osobiście udzielać wskazówek i pomagać w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z różnymi aspektami produkcji.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że premiera Horizon Zero Dawn Remastered już dzisiaj – 31 października 2024 roku. Gra trafiła na konsole PlayStation 5 o północy, a o godzinie 16:00 dostępna będzie dla użytkowników PC. Horizon Zero Dawn zadebiutowało natomiast na rynku w 2017 roku. Zainteresowanych remasterem zachęcamy do lektury: Horizon: Zero Dawn Remastered - recenzja. Odświeżenie (nie)potrzebne.