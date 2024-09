Znamy datę premiery Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York

Firma Dear Villagers oraz polskie studio Draw Distance udostępnili zwiastun nowej powieści wizualnej z serii Vampire: The Masquerade. Poznaliśmy na nim pierwsze postacie z gry, której akcja odbędzie się w Nowym Yorku. Twórcy podali też informacje odnośnie daty premiery gry.

Jak wspomnieliśmy, w Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York przemierzymy ulice miasta z obecnego roku, gdzie frakcje Camarilla i Ruch Anarchistyczny rywalizują ze sobą na tle politycznym. Wcielamy się w Kindred, wampira starającego się przeżyć w niebezpiecznym świecie.

Podczas rozgrywki w Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York zdobywamy moc Dyscypliny, która pomoże nam w wyzwaniach oraz walce przeciwko łowcom nieustannie próbującym nas złapać. W międzyczasie musimy uważać na Głód, który pochłania świadomość i próbuje przemienić nas w Bestię. Jako wampir poznamy obie strony konfliktu oraz poznamy historię tajne świata nocy Wielkiego Jabłka. Jak podają Dear Villagers oraz Draw Distance, w Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York zagramy od 10 września na platformach PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X oraz komputerach osobistych.

