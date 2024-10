Znamy datę premiery The Spirit of the Samurai. Udostępniono film z rozgrywką

W grze pokierujemy trzema różnymi postaciami.

Ostatnio udostępniono kolejny materiał dotyczący nowej gry akcji umieszczonej w feudalnej Japonii - The Spirit of the Samurai. Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć trzy-minutowy film skupiający się na rozgrywce. O produkcji usłyszeliśmy również podczas ostatniego gamescomu, lecz teraz znamy dokładną datę premiery tytułu. Zobaczyliśmy gameplay The Spirit of the Samurai Na nowym filmie poświęconym rozgrywce The Spirit of the Samurai zobaczyliśmy starcia z przeciwnikami w różnych lokacjach oraz kilka przerywników filmowych. Dowiedzieliśmy się również, jak w praktyce wygląda sterowanie trzema różnymi postaciami, czyli samurajem duchem oraz kotem. Poza scenami walki pokazano możliwość zakupu różnych przedmiotów w miejscu do ulepszania postaci oraz umiejętności, jakie możemy odblokować, a następnie użyć w trakcie walki.

Przypomnijmy, że The Spirit of the Samurai to przygodowa gra akcji z elementami metroidvanii, w której akcję obserwujemy z boku. W grze eksplorujemy poziomy oraz walczymy z napotkanymi wrogami za pomocą dostępnych narzędzi - wraz z postępem odblokujemy więcej broni oraz umiejętności do wykorzystania. Tytuł ma zawierać zaawansowany system sztucznej inteligencji, dzięki któremu każdy wróg ma zachowywać się inaczej.

The Spirit of the Samurai zostanie udostępnione wyłącznie na PC 12 grudnia 2024 roku. Twórcy nie poinformowali o planowanym wydaniu gry na konsole, lecz możliwe, że w przyszłości zobaczymy tytuł również na innych platformach.

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.