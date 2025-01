Znamy datę pojawienia się nowej zawartości w Call of Duty: Black Ops 6. Tytuł doczeka się drugiego sezonu

W sieci możemy już obejrzeć zwiastun drugiego sezonu w Call of Duty: Black Ops 6, który rozpocznie się 28 stycznia. Na materiale zobaczyliśmy wiele efektownych ujęć, tym takie prezentujące również rozgrywkę z Zombies oraz Warzone, które także doczekają się nowości. Na liście udostępnionej przez deweloperów znalazło się kilka map: Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet, Grind - ostatnie dwie mają pojawić się w trakcie sezonu. Nie zabraknie nowych broni, operatorów i trybów gry. Powróci również lubiany przez fanów wariant rozgrywki znany jako Gun Game.

Od czasu premiery Call of Duty: Black Ops 6 minęło już naprawdę sporo czasu - tytuł pojawił się na rynku 25 października 2024 roku. Oznacza to, że nadszedł najwyższy czas na rozpoczęcie drugiego sezonu. Activision podzieliło się zawartością, jaka już niedługo pojawi się w najnowszej odsłonie popularnej serii FPS-ów.

Call of Duty: Black Ops 6 od czasu pojawienia się na rynku cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to na pewno zasługa ogólnego zainteresowania serią, jednak ciągła obecność w usłudze Game Pass również mogła przyciągnąć do FPS-a wiele nowych osób. Odbiór produkcji jest dość mieszany, podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon, lecz deweloperzy starają się rozwiązywać istniejące problemy - w przeszłości zwrócono uwagę między innymi na system mający zapobiec cheaterom.