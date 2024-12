Twórcy Call of Duty: Black Ops 6 przyznali się do błędu. System przeciwko cheaterom nie był wystarczająco dobry

Jakiś czas temu w Call of Duty: Black Ops 6 pojawiła się aktualizacja wprowadzająca tryb rankingowy. Wzbudziło to spore zainteresowanie graczy, jednak wielu z nich próbowało nieuczciwie zyskać przewagę nad innymi poprzez cheatowanie, aby otrzymać przyznawane za dobre wyniki nagrody. Twórcy właśnie odnieśli się do tego tematu przyznając się do braku odpowiedniego przygotowania.

Call of Duty: Black Ops 6 - działania Team Ricochet przeciw oszustom

W poście na stronie Call of Duty: Black Ops 6 możemy przeczytać komunikat od zespołu odpowiedzialnego za rozwój gry. Dowiedzieliśmy się, że od premiery gry system anty-cheatingowy nie został poprawnie przygotowany i doprowadził przez to do wielu problemów. Od tego czasu wprowadzono wiele poprawek mających na celu poprawienie sytuacji. Otrzymaliśmy pełną listę wykonanych działań