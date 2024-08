Zlot fanów kultowej gry Starcraft II w Warszawie. Zakończ wakacje z H.4.0.S Galactic Battle By Endorfy

Wydarzenie będzie miało miejsce w klubie H.4.0.S, przy ul. Marszałkowskiej 64. Oprócz samych rozgrywek turniejowych uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z zawodnikami, wymienić się doświadczeniami z innymi fanami oraz skorzystać z przygotowanej strefy watching party.

H.4.0.S Galactic BATTLE by ENDORFY to wydarzenie, które stworzyliśmy z myślą o społeczności Starcrafta 2, której pasja i oddanie zasługują na szczególne uznanie w Polskim E-sporcie. Pragniemy, aby to spotkanie nie tylko dostarczyło emocji na najwyższym poziomie, ale także było okazją do integracji fanów i graczy. Wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy przestrzeń, która łączy technologię, rywalizację i dobrą zabawę. – podkreśla Piotr Adamski, organizator wydarzenia.