Zimowa Wyprzedaż 2024 w sklepie GOG. Ponad 6500 okazji z rabatami nawet do 95%

Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Disco Elysium: The Final Cut, Frostpunk 2 czy Manor Lords.

Kalendarzowa zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego też na GOG.com wystartowała kolejna sezonowa promocja. Użytkownicy wspomnianej platformy mogą już cieszyć się ofertami dostępnymi w ramach Zimowej Wyprzedaży 2024. W niższych cenach kupić można m.in. takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Disco Elysium: The Final Cut, Frostpunk 2, Manor Lords, RimWorld, RoboCop: Rogue City i całą masę innych produkcji. Zniżki sięgają z kolei nawet 95%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.

Zimowa Wyprzedaż 2024 na GOG.com kończy się 3 stycznia 2025 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka wybranych ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Zimowa Wyprzedaż 2024 na GOG.com – wybrane oferty: