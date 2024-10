Zdjęcia do 28 Years Later zakończone. Ralph Fiennes ujawnia fabułę

Zdjęcia do filmu 28 Years Later (28 lat później) właśnie dobiegły końca. Przypomnijmy, że film, który był kręcony na Iphonie 15, jest trzecią i długo wyczekiwaną odsłoną serii o świecie opanowanym przez zombie. Teraz wiadomo, że to niejedyna kontynuacja, jaka powstaje. Jak się okazuje, film otworzy nową trylogię, nad którą pracują twórcy oryginalnej części cyklu, Danny Boyle i Alex Garland.

fot. Elisabetta A. Villa, Getty Images

O czym opowie 28 Years Later?

Fabuła filmu skupi się na chłopcu poszukującym pomocy dla swojej umierającej matki. Akcja ma być i tym razem osadzona w zainfekowanym świecie. Wielka Brytania od 28 lat zmaga się z epidemią zarażonych. Objawem choroby jest silna agresja. Zarys fabuły ujrzał światło dzienne w niecodzienny sposób. Ujawnił go Ralph Fiennes, jeden z aktorów widowiska. Wciela się on w lekarza, który napotyka na swojej drodze pewnego chłopca.