Zapowiedziano kontynuację Lost In Random. Znamy szczegóły

Na kanale Thunderful Games pojawił się zwiastun Lost In Random: The Eternal Die. Dowiedzieliśmy się, że nowa odsłona serii porzuci dotychczasowy system walki i zamiast tego zobaczymy grę z gatunku rogue-lite. Według twórców w gotową produkcję zagramy w przyszłym roku na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Lost In Random: The Eternal Die – pierwsze szczegóły

Lost in Random: The Eternal Die osadzone jest w krainie Randomu wypełnionej labiryntami, gdzie wcielimy się w postać Królowej Aleksandry podróżującej wraz z towarzyszką Fortune. W grze przyjdzie nam rzucać kością, zwiedzać automatycznie generowane lokacje, mierzyć się z wrogami, a naszym ostatecznym celem będzie dotarcie do więzienia, w którym spotkamy złoczyńcę kreślącego dla królestwa podłe plany. Po przegranej zostaniemy przetransportowani do sanktuarium, w którym porozmawiamy z postaciami oraz odblokujemy i ulepszymy bronie.