Zapowiedziano grę Skull Island: Rise Of Kong. Jest zwiastun, a do sieci wyciekły pierwsze screeny

Skull Island: Rise of Kong to nowa przygodowa gra akcji z King Kongiem w roli głównej, która (jeszcze w tym roku) trafi na PlayStation, Xboxa, Switcha i PC.

Jak zapowiedziało GameMill Entertainment, ich najnowsza gra - Skull Island: Rise of Kong pojawi się na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch i PC jesienią. Gra jest rozwijana przez IguanaBee i jest trzecioosobową przygodową grą akcji osadzoną na rodzimym terenie Konga, czyli Wyspie Czaszek. Gracz będzie kontrolował poczynania Konga i pomoże stać się mu królem tej dzikiej wyspy. Dokonać tego można tylko w jeden sposób – trzeba wyeliminować wszelką konkurencję, a wrogów aspirujących do miana najważniejszych nie brakuje. Na drodze Konga pojawią się dinozaury, ogromne węże i inne przerośnięte stworzenia.