Zapowiedziano dwie aktualizacje do Minecrafta. Zobaczyliśmy nowy biom

W ostatnim czasie mogliśmy obejrzeć nowy Minecraft Live. Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami zobaczyliśmy zapowiedź dwóch kolejnych aktualizacji, które zastąpią jedną duża wydawaną raz w roku. Twórcy przedstawili nam nowy biom oraz zawartość się w nim znajdującą. Zostanie również dodany przedmiot zapowiedziany w październiku cztery lata temu.

Minecraft - dwie nowe aktualizacje

Pierwsza aktualizacją zapowiedziana na Minecraft Live wprowadzi biom o nazwie The Pale Garden. Będzie to las przypominający połączenie bagien z lasami ciemnego dębu. W dzień przypomina on standardową lokację, jednak w nocy zmieni się on w miejsce z horroru oraz spotkamy w nim nowego moba - creaking. Jest to wysoki stwór poruszający się tylko poza zasięgiem naszego wzroku. Normalne ataki nie będą w stanie go zranić, a jedynym sposobem na pozbycie się go będzie zniszczenie przypisanego mu bloku o nazwie creaking heart. Nie wiemy jeszcze, kiedy ujrzymy te zmiany w grze.