Zapowiedź polskiej gry StarKeeper. Zarządzenie tawerną na asteroidzie pędzającej przez galaktykę

Tytuł zaoferuje możliwość eksplorowania systemów gwiezdnych, a także planet o unikalnych biomach ze specjalnymi zasobami na sprzedaż. Ponadto zainteresowani będą mogli rozwijać sieć handlową lub zająć się działalnością przemytniczą. Ważnym elementem rozgrywki będzie również nawiązywanie relacji z innymi frakcjami, a także odpowiednie zarządzanie personelem i budynkami.

Jeszcze nie wiemy, co czeka nas podczas kolonizacji kosmosu, ale z pewnością nie chcielibyśmy, żeby zabrakło nam wtedy dobrego trunku! Chcemy, by StarKeeper wyznaczał standardy w symulatorach zarządzania tawerną, a umiejscowienie akcji gry na pędzącej przez galaktykę asteroidzie pozwala nam na realizację wielu unikalnych dla tego gatunku pomysłów. Implementacja kolejnych, często zwariowanych mechanik, sprawia nam ogrom radości i już nie możemy doczekać się, by podzielić się nimi z graczami. – przekazał Albert Rokicki, CEO Longterm Games.