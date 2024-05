Zapowiedź Funko Fusion - Nowa gra z popularnymi figurkami Funko Pop w roli głównej

Funko Fusion Trailer

Za produkcję przygodowej gry akcji pod tytułem Funko Fusion odpowiada założone w 2021 roku studio 10:10 Games. Na zespół deweloperów składają się między innymi odpowiedzialni za serię LEGO twórcy z Traveller’s Tales. Nadchodząca gra zaoferuje natomiast możliwość zagrania w ramach trybów single player i co-op figurkami Funko Pop. W sieci pojawił się również najnowszy trailer prezentujący figurki w akcji – zainteresowani odnajdą materiał na dole tej wiadomości.

Postaci, które pojawią się w Funko Fusion to między innymi bohaterowie znanych i lubianych produkcji, wśród których można wymienić Jurassic World, Back to The Future, The Umbrella Academy, Jaws, Battlestar Galactica, Masters of the Universe czy Five Night’s at Freddy’s. Gracze otrzymają do dyspozycji ponad 60 unikalnych, grywalnych postaci z 20 różnorodnych serii. Każda z nich zaoferuje własną broń i specjalne ruchy, a także umiejętności przydatne przy rozwiązywaniu łamigłówek. Jak przekazują twórcy, Funko Fusion ma polegać na „celebrowaniu ulubionych filmów, programów telewizyjnych, gier i nie tylko”.