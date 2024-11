Zadebiutował remake kultowej przygodówki z lat 90. Są już pierwsze oceny Little Big Adventure - Twinsen’s Quest

Wygląda na to, że tytuł przypadł do gustu użytkownikom Steama.

W czerwcu pojawiły się dobre wieści dla miłośników klasycznych produkcji z lat 90 . Dowiedzieliśmy się wówczas, że na rynek zmierza Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Zgodnie z zapowiedziami, remake kultowej przygodówki z lat 90. jest już dostępny na rynku i zebrał pierwsze oceny od użytkowników Steama.

Premiera Little Big Adventure - Twinsen’s Quest

Na rynek trafiła już cyfrowa wersja Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Gra ukazała się na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch oraz na komputerach osobistych. Z okazji debiutu do sieci trafił premierowy zwiastun zachęcający do sięgnięcia po remake kultowej przygodówki z lat 90. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Jeśli zaś chodzi o odbiór remake’u wśród użytkowników Steama, jest on obecnie „bardzo pozytywny”. Choć opinii jest na ten moment niewiele (nieco ponad 80), to według graczy Little Big Adventure - Twinsen’s Quest oddaje ducha oryginału, oferując nowy kierunek artystyczny. Uwagę zwraca również muzyka czy drobne nowości w fabule, które dodają grze świeżości. Pojawiają się jednak głosy, że nie brakuje błędów technicznych, a niektórzy narzekają również na „toporne” sterowanie czy walkę.