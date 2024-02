Film Za duży na bajki okazał się prawdziwym hitem. W związku z tym powstała kontynuacja, która trafi do kin już w marcu.

Za duży na bajki 2 to dalsze losy Waldiego i jego mamy. Twórcy obiecują, że podobnie jak w przypadku pierwowzoru widzowie mogą liczyć na wiele okazji do śmiechu i wzruszeń, a film skierowany jest do odbiorców w różnym wieku.

Za duży na bajki 2 na pierwszym zwiastunie

W obsadzie wraca znane z części pierwszej, młodzieżowe trio: Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek. Na ekranie towarzyszą im Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki.