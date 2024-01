„Za dużo tu starych białych facetów” - Activision Blizzard z nowym pozwem o dyskryminację

Tym razem do sądu wpłynął kolejny pozew o dyskryminacyjne praktyki stosowane w firmie. Jego bohaterem jest sam Bobby Kotick, który na jednej z konferencji najważniejszych ludzi w firmie pozwolił sobie na uwagę, że największym problemem w Activision Blizzard jest zbyt duża ilość „starych białych facetów”.

Z akt sprawy – złożonej przez 57-letniego białego mężczyznę, który pracował w firmie od 2014 r. do zwolnienia w ramach restrukturyzacji firmy pod koniec 2023 r. – wynika, że wkrótce po tym wydarzeniu, dwóch białych menedżerów pożegnało się z posadami i sugeruje się, że bezpośredni wpływ na to miały słowa prezesa. Ponoć Activision przedkładało zyski nad ludzi, zwalniając starszych, lepiej opłacanych menedżerów.

“Stary biały facet” oskarża Activision Blizzard o dyskryminację

Dyrektor utrzymuje, że pominięto go przy awansie po tym, jak wspomniani członkowie kadry kierowniczej odeszli, mimo że rekomendowano go na to stanowisko, i twierdzi, że młodszy pracownik innego koloru niż biały, który później został jego menadżerem, stworzył wrogie środowisko pracy, co niekorzystnie wpłynęło na jego samopoczucie.