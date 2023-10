XDefiant wychodzi na prostą? Wyciekła dokładna data premiery gry Ubisoftu

XDefiant – nowa strzelanka free-to-play Ubisoftu – zaliczyło niedawno opóźnienie, ponieważ gra nie przeszła certyfikacji na konsolach. Ubisoft zapewniał jednak kilka tygodniu temu, że pracuje nad stosownymi poprawkami, które pozwolą wydać wspomnianą produkcję „tak szybko, jak to możliwe”. Wygląda na to, że francuska firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu. Do sieci wyciekła bowiem dokładna data premiery XDefiant.

Premiera XDefiant zadebiutuje w październiku? Dokładna data premiery wyciekła do sieci

Jak informuje MW2 OG, cieszący się renomą informator, XDefiant ma zadebiutować na rynku 28 października 2023 roku. Właśnie tego dnia Ubisoft zamierza rzekomo zaprosić graczy na premierowe wydarzenie poświęcone nowej strzelance free-to-play. Insider podkreśla jednak, że wspomniana data może jeszcze ulec zmianie.