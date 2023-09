XDefiant opóźnione. Darmowa strzelanka nie przeszła certyfikacji na konsolach

Mark Rubin – producent gry – w komunikacie udostępnionym na oficjalnej stronie Ubisoftu informuje, że firma rozpoczęła proces certyfikacji XDefiant na konsolach pod koniec lipca. Dalej deweloper ujawnia, że w połowie sierpnia zespół otrzymał pierwsze negatywne wyniki. Ostatnie tygodnie poświęcono natomiast na rozwiązanie wskazanych problemów i przygotowania do kolejnego zgłoszenia.

XDefiant, czyli nowa strzelanka free-to-play Ubisoftu, miała zadebiutować latem bieżącego roku. Okazuje się jednak, że na premierę wspomnianej produkcji będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Francuska firma poinformowała bowiem, że gra nie przeszła certyfikacji na konsolach PlayStation i Xbox. Deweloperzy pracują nad stosownymi poprawkami, które pozwolą wydać XDefiant „tak szybko, jak to możliwe”.

Rubin informuje, że za „nieco mniej niż dwa tygodnie” Ubisoft zamierza złożyć kolejny wniosek do producentów konsol PlayStation i Xbox. Jeśli tym razem wszystko pójdzie po myśli Ubisoftu, to XDefiant ma zadebiutować na rynku jeszcze we wrześniu. Francuska firma nie wyklucza jednak również innego scenariusza.