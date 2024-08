Xbox z ciekawymi nowościami. Microsoft przedstawia listę premier na PC i konsolach

Do zakończenia sezonu ogórkowego coraz bliżej, ale to nie oznacza, że w najbliższym tygodniu nie będzie ciekawych premier. Microsoft przedstawił listę aż dziewiętnastu produkcji, które w najbliższych kilku dniach zadebiutują na konsolach Xbox oraz komputerach osobistych. Niestety żadna z nowości tym razem nie trafi do Xbox Game Passa, ale swoją uwagę warto będzie skierować w stronę Sam & Max: The Devil's Playhouse, czyli remastera trzeciej części kultowej przygodówki.

Ponadto swoje premiery będą miały takie gry, jak Pizza Bar Tycoon, Cat’s Request, Thief Simulator 2, The Precinct, Castaway, EA SPORTS Madden NFL 25 oraz Bloodhound. Na konsolach pojawi się także Hunt: Showdown 1896, czyli odświeżona wersja gry Cryteku, która debiutuje na Xbox Series X/S. Poniżej znajdziecie listę wszystkich premier na konsolach Xbox i PC, które pojawią się na rynku w przyszłym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (12-16 sierpnia)