Xbox Game za kilka dni otrzyma dwie nowy gry. Poznaliśmy kolejne produkcje uzupełniające usługę

Jakiś czas temu poznaliśmy wszystkie gry dostępny w bieżącym miesiącu w Xbox Game Pass. Tytuły z listy będą udostępniane w przyszłości zgodnie z podanymi wcześniej datami, lecz Microsoft zaskoczył wielu graczy ogłaszając dwie nowe produkcje, które w ciągu najbliższych kilku dni również pojawią się w ramach abonamentu.

Xbox Game Pass - zobaczymy następne nowości

Według podanych informacji już 12 grudnia w ramach Xbox Game Pass pojawią się dwie kolejne gry. Pierwszą z nich będzie For The King 2, czyli debiutująca na Xboxie gra strategiczna wydana na PC w ubiegłym. Druga produkcja to Hunt: Showdown 1896 - ostatnio ulepszona wersja strzelanki autorstwa Crytek.