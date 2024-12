Xbox Game Pass z oficjalną ofertą na grudzień. Wyczekiwana premiera i nie tylko

Największą gwiazdą grudniowej oferty Xbox Game Pass jest bez wątpienia Indiana Jones i Wielki Krąg. Zgodnie z zapowiedziami najnowsza produkcja MachineGames zadebiutuje na rynku już 9 grudnia 2024 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Nie jest to jednak jedyna gra, którą powinni zainteresować się klienci Microsoftu.

Już jutro – 4 grudnia 2024 roku – biblioteka Xbox Game Pass zostanie bowiem wzbogacona o Crash Team Racing Nitro-Fueled. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zagrać we wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was do lektury: Wspomnień czar - recenzja Crash Team Racing: Nitro-Fueled. To jednak nie koniec wartych uwagi nowości.