Xbox Game Pass straci w tym tygodniu 6 gier. Pierwsze porządki w 2025 roku

W ofercie Xbox Game Pass na pierwszą połowę stycznia znalazło się kilka interesujących tytułów. Abonenci Microsoftu muszą jednak przygotować się na pierwsze czyszczenie biblioteki w tym roku. Już w tym tygodniu – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – z usługi producenta konsol Xbox usuniętych zostanie 6 produkcji.



Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajduje się m.in. Exoprimal. Sieciowa strzelanka Capcomu zadebiutowała na rynku w lipcu 2023 roku i od momentu premiery była dostępna dla abonentów Microsoftu. Kilka miesięcy temu japońska firma wstrzymała jednak rozwój swojej produkcji, a już za kilka dni zniknie ona również z usługi producenta konsol Xbox.



W tym tygodniu subskrybenci Microsoftu stracą także dostęp do m.in. takich tytułów jak Escape Acadamy czy Insurgency: Sandstorm. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w połowie stycznia 2025 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (styczeń 2025):