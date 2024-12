Xbox Game Pass straci 6 gier z końcem grudnia. Czas na ostatnie porządki w roku

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – przyjdzie czas na kolejne porządki w bibliotece Xbox Game Pass. Już za kilka dni abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z kilkoma interesującymi tytułami. 31 grudnia 2024 roku oferta usługi producenta konsol Xbox zostanie bowiem uszczuplona o 6 produkcji.



Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajduje się m.in. Humankind. Dzieło deweloperów ze studia Amplitude zadebiutowało na rynku w sierpniu 2021 roku i miało być odpowiedzią na bestsellerową serię Sid Meier's Civilization. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Humankind – nic co ludzkie, nie jest mi obce.



Humankind nie jest jednak jedyną produkcją, która w najbliższym czasie opuści usługę Microsoftu. Już w przyszłym tygodniu abonenci amerykańskiej firmy stracą bowiem również dostęp do m.in. takich tytułów jak LEGO 2K Drive czy Close to the Sun. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem 2024 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2024):