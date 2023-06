Kolejne czyszczenie biblioteki Xbox Game Pass. Usługa straci wkrótce 6 gier

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Road 96, czyli grę przygodową od studia DigixArt, która spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas i w najbliższych dniach nadrobić wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was do lektury: Road 96 – recenzja gry, w której (prawie) wszystko może się zdarzyć.