Xbox Game Pass straci dziś 6 gier. Microsoft po raz kolejny czyści bibliotekę

Połowa każdego miesiąca to czas, w którym z biblioteki Xbox Game Pass regularnie znikają kolejne produkcje. Przez jakiś czas informowano, że 15 czerwca usługę amerykańskiej firmy opuści aż 12 gier. Najwyraźniej był to jednak zwykły błąd, ponieważ – jak się okazuje – abonenci giganta z Redmond stracą dziś dostęp jedynie do 6 tytułów, o których informowano przy okazji prezentacji oferty Xbox Game Pass na pierwszą połowę czerwca.