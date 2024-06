Xbox Game Pass straci 5 kolejnych gier z końcem czerwca. Microsoft robi porządki

Wiemy już, że w lipcu Xbox Game Pass otrzyma aż 6 gier na premierę. Niestety przyszedł również czas na nieco mniej pozytywne wieści dla subskrybentów amerykańskiej firmy. Na oficjalnej stronie wspomnianej usługi w zakładce „Odchodzące wkrótce” pojawiła się bowiem lista tytułów zaplanowanych do usunięcia. Okazuje się, że wraz z końcem czerwca abonenci Microsoftu stracą dostęp do 5 kolejnych produkcji.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Stranded Deep, czyli realistyczny symulator przetrwania, w którym po katastrofie lotniczej gracze trafiają na jedną z bezludnych wysp Pacyfiku. Zgodnie z przekazanymi informacjami usługę Microsoftu opuści wkrótce również F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – platforma gra akcji z gatunku metroidvania rozgrywająca się w dieselpunkowym uniwersum.

Jak wspomnieliśmy wyżej, wraz z końcem czerwca z usługi Microsoftu zniknie łącznie 5 produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (czerwiec 2024):

30 czerwca – FIFA 22 (konsole Xbox i PC) – EA Play

30 czerwca – F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Xbox Series, PC, chmura)

30 czerwca – Story of Seasons: Friends of Mineral Town (konsole Xbox i PC)

30 czerwca – Stranded Deep (konsole Xbox, PC, chmura)

30 czerwca – Sword and Fairy: Together Forever (konsole Xbox, PC, chmura)