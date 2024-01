Ile łącznie kosztowały gry, które trafiły do Xbox Game Pass w 2023 roku?

Ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ubiegły rok był bardzo udany dla Microsoftu oraz Xboksa. Liczne przejęcia najróżniejszych studiów definitywnie się opłaciły, co najlepiej było widać na przykładzie nieustannie powiększającej się oferty usługi Xbox Game Pass. Z tego względu redaktorzy serwisu TrueAchievements postanowili obliczyć łączną wartość wszystkich gier, które zostały dodane do usługi w 2023 roku.

Xbox Game Pass w 2023 roku – łączna wartość wszystkich gier

Według danych łączna wartość wszystkich gier dodanych do Xbox Game Pass – w pełnej cenie – w 2023 roku wynosi 8879 euro, jeśli chodzi o Europę, czyli prawie 39 tysięcy złotych (dokładnie 38671,50). Do największych hitów od samego Microsoftu należały takie tytuły jak Starfield, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush czy Redfall. Jeśli zaś chodzi o produkcje innych firm, w usłudze pojawiły się m.in. Dead Space, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name czy Remnant 2. Oczywiście, nie brakowało też niezależnych perełek.

Trzeba przyznać, że różnorodność oraz jakość produkcji dostępnych w ramach Xbox Game Pass jak najbardziej zadowala. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że 2024 rok będzie równie dobry – a może nawet jeszcze lepszy!