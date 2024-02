Xbox Game Pass z oficjalną ofertą na luty. Całkiem niezłe zestawienie

Zaledwie kilka godzin temu informowaliśmy was o wycieku pierwszych tytułów, które mają trafić w bieżącym miesiącu do oferty abonamentu Xbox Game Pass. Okazało się, że były one prawdziwe. Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili pełne zestawienie gier zmierzających do wspomnianej usługi w ciągu bieżącego miesiąca. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Nowe gry w Xbox Game Pass – luty 2024

już dostępne – Anuchard (PC, konsole i chmura)

7 lutego – Train Sim World 4 (PC, konsole i chmura)

8 lutego – Madden NFL 24 (PC i konsole)

13 lutego – Resident Evil 3 (PC, konsole i chmura)

14 lutego – A Little To The Left (PC, konsole i chmura)

14 lutego – Bloodstained: Ritual of the Night (PC, konsole i chmura)

15 lutego – PlateUp! (PC, konsole i chmura)

20 lutego – Return to Grace (PC, konsole i chmura)

Gry, które opuszczą Xbox Game Pass w lutym 2024