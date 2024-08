Wzbogać swoje gamingowe doświadczenia z x-kom. Sprawdź aktualne zniżki na akcesoria SteelSeries i zaoszczędź na sprzęcie dla graczy

Jeżeli zależy Ci na niezawodnych akcesoriach gamingowych, to teraz jest idealny moment.

Lekka myszka zapewni szybsze i precyzyjniejsze ruchy, bezprzewodowe słuchawki zagwarantują pełną swobodę, a podświetlana klawiatura i wysokiej jakości mikrofon dopełnią całość. Stwórz sobie idealne warunki do gry. Skorzystaj z promocji w x-komie i zaopatrz się w topowy sprzęt gamingowy.

Jeżeli zależy Ci na niezawodnych akcesoriach gamingowych, to teraz jest idealny moment. Uzupełnij swój zestaw o produkty marki SteelSeries. W x-komie trwa promocja, dzięki której zgarniesz profesjonalne myszki, klawiatury, słuchawki i mikrofony w niższych cenach. Nie przegap okazji, aby zbudować idealne stanowisko gamingowe.

1 279,00 złto zaprojektowany specjalnie dla graczy mikrofon biurkowy o jakości studyjnej. Jest idealny do komentowania podczas streamingu gier i prowadzenia rozmów z innymi graczami.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Obniżone ceny znajdują się na kartach produktowych. Akcja trwa od 22.08. do 8.09. 2024r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.