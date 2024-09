Game Over przez utratę zasilania? Nie z UPS-em

Dlaczego zapasowy zasilacz to urządzenie, które potrzebuje każdy gracz?

Każdy gracz zdaje sobie sprawę, że komfortowe granie zależy od specyfikacji sprzętu, w tym wydajnego procesora, karty graficznej, czy szybkiego i stabilnego połączenia z internetem. Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że aby wykorzystać pełną moc swojego urządzenia, potrzebny jest także niezawodny zasilacz. Rozwiązania takie jak UPS wykorzystywane są do podtrzymania ciągłości działania i ochrony urządzeń w razie zaniku podstawowego zasilania lub skoków napięcia w sieci.

Jak podaje PARP liczba graczy w Polsce oscyluje między 17 a 20 milionami. Niektórzy z nich to gracze niedzielni, inni skupiają się na graniu mobilnym, ale nie brakuje również osób, które poświęcają elektronicznej rozrywce znacznie więcej czasu, a nawet są profesjonalnymi graczami, którzy oczekują niezawodności. Niestety bywają sytuacje, gdy zdarzy się awaria prądu lub przerwy w zasilaniu. Rozwiązaniem na to są zasilacze awaryjne, czyli Uninterruptible Power Supply, a w skrócie UPS.

Przepięcia w instalacjach elektrycznych mogą być spowodowane m.in. przez uderzenia piorunów czy wadliwe okablowanie. Nawet chwilowy wzrost napięcia może przy tym powodować awarie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Aby zminimalizować ryzyko przerwania rozgrywki czy zniszczenia urządzeń warto korzystać z kilku rozwiązań. Zasilacze UPS, w połączeniu z odpowiednimi listwami przeciwprzepięciowymi minimalizują ryzyko uszkodzeń, pochłaniając nadmiar energii i obniżając napięcie do bezpiecznego poziomu.

Zasilacz awaryjny zapewnia, że urządzenia takie jak komputer, konsola czy router pozostaną włączone na tyle długo, aby można było dokończyć kluczowe działania. Przy nagłej utracie prądu UPS automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne, dając graczowi czas na zapisanie postępów w rozgrywce. Jeśli awaria zasilania potrwa dłużej, UPS pozwoli na bezpieczne wyłączenie sprzętu, chroniąc przed utratą danych i uszkodzeniem wrażliwych komponentów. Warto mieć na uwadze, że możliwości pracy bateryjnej jest ograniczona czasowo (zwykle od kilku do kilkudziesięciu minut, ale może to również być kilka godzin), jednak reakcja na wszelkie zakłócenia w sieci ma charakter natychmiastowy.

Dostępne są różne warianty UPS-ów, dzięki którym można zapewnić niezawodne zasilanie awaryjne dla każdego rodzaju konfiguracji gamingowej. Zasilacze off-line zapewniają ochronę przeciwprzepięciową i w przypadku braku prądu przełączają się w tryb bateryjny, dzięki czemu mogą być stosowane do urządzeń takich jak monitory, modemy, routery czy proste komputery. Dla bardziej wymagających graczy istnieją rozwiązania UPS line-interactive, które regulują zakłócenia zasilania poprzez odpowiednie zwiększanie i obniżanie napięcia sieciowego. Dzięki temu sprawdzą się w ochronie komputerów o wysokiej specyfikacji obsługujących wymagające aplikacje, w tym te potrzebne do rywalizacji w turniejach e-sportowych.

Przy wyborze zasilacza awaryjnego warto pamiętać o odpowiednim dopasowaniu mocy, aby uniknąć niepotrzebnego przewymiarowania (co może negatywnie odbić się na sprawności zasilacza) lub doboru zbyt małego UPS-a. Aby zrobić to poprawnie, należy zsumować pobór mocy komputera i wszystkich innych podłączonych do zasilacza urządzeń.