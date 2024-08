Wysoko oceniana, polska strategia Against the Storm wkrótce otrzyma duże DLC

W grudniu ubiegłego roku w pełnej wersji zadebiutowała polska gra strategiczna, Against the Storm . Tytuł cieszy się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na platformie Steam – aż 95% z ponad 23 tysięcy recenzji zachwala produkcję Eremite Games. Już wkrótce rozgrywkę urozmaici duże DLC, a także darmowa aktualizacja.

Zapowiedź Keepers of the Stone, dużego dodatku do Against the Storm

Za pośrednictwem Steama deweloperzy odpowiedzialni za Against the Storm udostępnili zapowiedź dużego dodatku do gry. Mowa o Keepers of the Stone, które wprowadzi między innymi nowy, grywalny gatunek – Żaby, specjalizujące się w kamieniarstwie. Ponadto gracze mogą liczyć na nowy biom, Coastal Grove, a także nowe budynki takie jak spiżarnia czy Dom Żab.

Poza nowościami oferowanymi w ramach Keepers of the Stone, ukaże się darmowa aktualizacja opatrzona numerem 1.4. Update zapewni dostęp do nowego sposobu pozyskiwania zasobów, jakim będzie możliwość łowienia ryb w różnych rodzajach stawów. Dodatkowo pojawią się nowe budynki, rozkazy czy potrzeby, a maksymalny poziom wzrośnie do 20.