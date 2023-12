Polskie Against the Storm podbija serca graczy. Ogromny sukces

Słyszeliście o produkcji od Eremite Games? Wszystko wskazuje na to, że dla fanów city-builderów jest to pozycja obowiązkowa.

Against the Storm to propozycja od ekipy z rodzimego studia Eremite Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje Hooded Horse. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż była dostępna w ramach wczesnego dostępu. Przyszedł jednak czas na premierę wersji 1.0, która okazała się niezwykle udana. Gracze są zachwyceni, a twórcy mogą mówić o niemałym sukcesie. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem.

Czy warto zagrać w Against the Storm?

Produkcja Eremite Games wrzuca nas do fantastycznego świata, który zamieszkiwany jest przez najróżniejsze stworzenia. Pełniąc funkcję wicekróla, będziemy przewodzić ludziom, bobrom, jaszczurkom, lisom czy harpiom, a wszystko po to, by odbudowywać cywilizację stojącą na skraju wyginięcia. Nie będzie to jednak proste zdania, gdyż świat nękany jest przez regularnie nawiedzające go Burze Zarazy.