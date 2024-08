Wyprzedaż Back To School na GOG.com. Ponad 5800 ofert z rabatami nawet do 95%

Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Disco Elysium: The Final Cut, Kingdom Come: Deliverance czy No Man’s Sky.

Wakacje powoli dobiegają końca i to właśnie z tej okazji na GOG.com ruszyła specjalna promocja skierowana do użytkowników komputerów osobistych. W tym tygodniu na wspomnianej platformie wystartowała bowiem wyprzedaż „Back To School”, w ramach której przeceniono całą masę gier na PC. W ofercie znajdziemy m.in. takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Disco Elysium: The Final Cut, Kingdom Come: Deliverance, Manor Lords czy No Man’s Sky, a zniżki sięgają nawet 95%.

Wyprzedaż Back To School na GOG.com kończy się 10 września 2024 roku o 15:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Back To School na GOG.com – wybrane oferty: