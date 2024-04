Wydawca Rise of the Ronin otwiera nowe studio. Będą w nim powstawać gry AAA

Hayashi wyreżyserował również Metroid: Other M. To jednak nie koniec wyróżnień dla wspomnianego dewelopera. Okazuje się bowiem, że Hayashi będzie również pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego działu rozrywki w firmie Koei Tecmo.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Rise of the Ronin dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat najnowszej produkcji studia Team Ninja, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Rise of the Ronin - Brzydkie dziecko Assassin’s Creed i soulsów.