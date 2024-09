Wyczekiwana aktualizacja do kolekcji Metal Gear Solid już dostępna. Konami naprawia klasyczne MGS-y

Metal Gear Solid: Master Collection Version to pakiet zawierający gry z cyklu Metal Gear i Metal Gear Solid stworzonego przez studio Konami. Znajdziemy w nim Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (zawiera misje VR/specjalne misje), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (wersja z kolekcji HD), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (wersja z kolekcji HD), Metal Gear (wersja NES/FC) oraz Snake's Revenge. Dodatkowo posiadając zestaw otrzymujemy materiały wideo z Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel i Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, osiem e-booków i cyfrową wersję ścieżki dźwiękowej z Metal Gear Solid.

Przypomnijmy, że Metal Gear Solid: Master Collection Version został wydany 24 października na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Tytuł zebrał w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 74/100. W naszej recenzji zestaw otrzymał notę 6,5 na 10.