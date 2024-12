Wycięta scena z Wiedźmina 3 miała zabrać Geralta do Night City. „Jak można żyć w takim miejscu?”

Na kanale xLetalis ukazał się niemal 3-godzinny materiał poświęcony odkryciom zespołu dataminerów i twórców What Lies Unseen. Jeden z fragmentów opowiada o pierwszej wersji zadania „Przez czas i przestrzeń”, podczas którego Geralt podróżuje między wymiarami z Avallachem. Jak się okazuje, pierwotnie wiedźmin miał trafić również do zaawansowanego technologicznie miasta. Dataminerzy odkryli dzięki narzędziom moderskim dialog, który przeprowadzić miał Geralt z towarzyszem:

Geralt: Zaraz, co to za miejsce? Czy to zaświaty?



Avallach: Nie. To po prostu kolejna z rzeczywistości, przez które prowadzi Spirala. Zaawansowana technologicznie, ale zepsuta. Umierająca.



Geralt: Obrzydliwe. Ten smród i hałas... Jak można żyć w takim miejscu?



Avallach: Powinieneś coś o tym wiedzieć. Ten świat zamieszkują ludzie, nie elfy.