Wszystko, co musisz wiedzieć o Last Train Home. Zobacz specjalny trailer

Last Train Home to produkcja, za którą odpowiada Ashborne Games, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje THQ Nordic. Premiera gry już jutro, a twórcy na chwilę przed jej debiutem oddali w ręce graczy specjalny trailer, który objaśnia najważniejsze aspekty rozgrywki. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić Last Train Home i czy produkcja trafi w Wasze gusta, zapoznajcie się z poniższym trailerem.

Wraz z pierwszymi recenzjami graczy dowiemy się czy oryginalny pomysł na rozgrywkę w Last Train Home sprawdza się w praktyce

Omawiany zwiastun powstał po to, by jak na tacy podać wszystkim zainteresowanym najważniejsze informacje odnośnie gry. Twórcy w kompleksowy sposób przedstawiają fabułę, prezentują kluczowe mechaniki rozgrywki oraz pozwalają poczuć klimat panujący podczas przygody w tej oryginalnej grze RTS.



Produkcja autorstwa Ashborne Games z pewnością przyciągnie uwagę entuzjastów strategii i gier wojennych. W trakcie rozgrywki stajemy przed wyjątkowo trudnym zadaniem polegającym na wspomaganiu czechosłowackich żołnierzy w ich podróży powrotnej do ojczyzny. Pomimo zakończenia wielkiej wojny obszary, jakie będziemy musieli przemierzyć, wciąż pogrążone są w chaosie rosyjskiej wojny domowej.



Premiera Last Train Home zaplanowana została na 28 listopada, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC. Jeśli projekt Was zaintrygował, na Steam możecie znaleźć demo.