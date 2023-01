Współtwórca Ricka i Morty’ego z poważnymi zarzutami. Nie przyznaje się do winy

Sytuacja miała miejsce w styczniu 2020 roku, kiedy to Roiland miał dopuścić się pobicia domowego ze skutkiem obrażeń ciała i bezprawnego uwięzienia za sprawą gróźb, przemocy lub oszustwa. W skardze zarzuca się, że Roiland „umyślnie i bezprawnie wyrządził obrażenia cielesne, powodując traumatyczny stan” powódki, która „była w związku miłosnym z oskarżonym”.

Justin Roiland to współtwórca serii Rick i Morty, a także Spoza układu. Mężczyzna został oskarżony o przemoc domową w hrabstwie Orange w Kalifornii na podstawie incydentu z 2020 roku. Teraz grozi mu do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Roiland nie przyznał się do winy i zgodnie z aktami sądowymi, został zwolniony za kaucją w wysokości 50 tysięcy dolarów w sierpniu 2020 roku. Ponadto został objęty trzyletnim zakazem zbliżania się do poszkodowanej. Od tego czasu trwały kolejne rozprawy w tej sprawie, a ostatnia miała miejsce w miniony czwartek. Roiland wciąż nie przyznaje się do winy. Jego prawnik wydał w tej sprawie oświadczenie.