Wraca mroczny serial z Tomem Hardym. Będzie drugi sezon Tabu

Fani serialu Tabu mogą się cieszyć – zapowiedziano drugi sezon tej mrocznej opowieści z Tomem Hardym w roli głównej. Aktor, znany z takich produkcji jak Mad Max: Na drodze gniewu czy Venom, już wkrótce pojawi się także w filmie Chaos na platformie Netflix. Aktor, który gra także w serialu MobLand, najwyraźniej ma dobrą passe, bo zapowiedziano jego powrót do serialu Tabu. Informację tę ujawnił sam aktor. Nie miał wiele do powiedzenia, ale potwierdził, że trwają prace nad scenariuszem.

Tom Hardy wróci w drugim sezonie Tabu

Twórcą Tabu jest Steven Knight, znany również jako autor popularnego serialu Peaky Blinders. Knight ostatnio zakończył prace nad filmową kontynuacją tej serii – zdjęcia dobiegły końca 13 grudnia ubiegłego roku. Twórca prócz rozwijania marki Peaky Blinders, ma także powrócić do serialu Tabu, który nakręcił w 2017, wówczas dla platformy HBO. Wówczas w tworzeniu fabuły pomógł mu nie kto inny, a sam ojciec Toma Hardy’ego, Chips Hardy. Co ciekawe, serial miał wrócić już wcześniej. Pierwotnie zdjęcia do drugiego sezonu Tabu planowane były na 2020 rok. Szyki pokrzyżowała twórcom pandemia COVID-19.