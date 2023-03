Wpadka Netflixa przy tytule nowego filmu familijnego. Brzmi jak porno – w sieci wrze

Widzowie uważają, że nie jest to najlepszy wybór dla filmu familijnego i wyrazili swoje oburzenie na Twitterze. Krytykują również Netflixa za wykorzystanie latynoamerykańskiej legendy, osadzając historię w Meksyku, przy której najwyraźniej wśród twórców nie było ani jednej hiszpańskojęzycznej osoby, która mogłaby wyłapać ten błąd.

Wczytywanie ramki mediów.

Kręcąc film o chupacabrze i nazywając go po prostu „Chupa”, najwyraźniej nie wiedząc, że jeśli odejmie się „cabra”, to będzie to tylko seksualne słowo, jest to czynność najbardziej gringo, jaką dzisiaj widziałam