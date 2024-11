World of Tanks – Jason Statham w nowej roli w Operacjach świątecznych 2025

W ostatnim czasie informowaliśmy o dotarciu bohaterów serialu Wikingowie do World of Tanks. Tymczasem nadciągają coroczne Operacje świąteczne, które rozpoczną się już niebawem. W tym roku w nowej roli dowódcy czołgu zobaczymy Jasona Stathama.

World of Tanks Operacje świąteczne 2025 – Jason Statham w roli dowódcy czołgu

Już 6 grudnia 2024 roku wystartują Operacje świąteczne w World of Tanks. Wydarzenie potrwa do 13 stycznia 2025 roku. Studio Wargaming ogłosiło, że tym razem ambasadorem eventu został Jason Statham, znany ze swoich kultowych ról w filmach takich jak The Meg, The Transporter, serii Szybcy i wściekli i nie tylko.