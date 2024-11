Bohaterowie serialu Wikingowie w World of Tanks i powrót Star Trek do World of Warships

World of Warships i World of Tanks to dwie popularne produkcje od Wargaming. Zarówno pierwsza, jak i druga doczekały się crossoverów z innymi markami. Mowa o serialu Wikingowie oraz Star Treku.

World of Tanks wita bohaterów serialu Wikingowie, a do World of Warships powraca Star Trek

Studio Wargaming połączyło siły z Paramount Pictures w ramach nowej współpracy z uniwersum Star Trek. W trakcie jej trwania gracze World of Warships otrzymują do dyspozycji trzy nowe operacje, przynoszące nową mechanikę, uzbrojenie i sprzęt eksploatacyjny.