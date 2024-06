World of Tanks Blitz obchodzi 10. rocznicę

World of Tanks Blitz, które zadebiutowało jako mobilna gra z zaledwie 8 mapami i 3 nacjami czołgów, dziś świętuje swoją dekadę jako uznany tytuł AAA.

Od skromnych początków do światowego fenomenu World of Tanks Blitz rozpoczęło swoją przygodę 10 lat temu, kiedy to gracze mieli do dyspozycji jedynie 8 map oraz 3 nacje czołgów. Od tamtej pory, produkcja ewoluowała pod skrzydłami zespołu MS-1, stając się jednym z wiodących tytułów na rynku gier mobilnych, a następnie rozszerzając swoją dostępność na platformy macOS, Windows 10, Steam oraz Nintendo Switch. Dzięki funkcjonalności cross-play i cross-progression, gra stworzyła pełen ekosystem dla miłośników czołgów na całym świecie.

Obecnie World of Tanks Blitz może pochwalić się społecznością liczącą 180 milionów graczy. Tytuł oferuje imponującą liczbę ponad 500 historycznych i fikcyjnych czołgów, 11 trybów gry oraz ponad 30 map. „Podczas pracy przy World of Tanks Blitz jedną z głównych lekcji, które wynieśliśmy było – nie stawiaj ograniczeń. Pozwoliło to naszemu zespołowi przekształcić stosunkowo niszową i powolną rozgrywkę czołgów w ekscytujące i wciągające doświadczenie, które trafia do znacznie szerszej publiczności” – mówi Thaine Lyman, General Manager MS-1 studio w Wargaming. Jubileusz pełen atrakcji Zespół World of Tanks Blitz przygotował szereg wydarzeń i atrakcji, które rozciągną się na całe lato. Obchody rozpoczęły się już w czerwcu, kiedy to gracze mogli wziąć udział w całomiesięcznych wydarzeniach urodzinowych. W ramach tych wydarzeń, na czołgistów czekają nowe czołgi poziomu VIII oraz popularne pojazdy X poziomu. Ponadto, do 30 czerwca dostępny jest specjalny odświętny kontener, zawierający czołg Blasteroid, tematyczny awatar oraz tło profilu. Lipiec przyniesie kolejne emocje wraz z kosmicznym przyjęciem, które przywróci wydarzenie „Objective: Sheridan Missile”. Centralną postacią tego wydarzenia będzie czołg Sheridan Missile. Fani science fiction mogą spodziewać się także niespodzianki związanej ze współpracą z jedną z najpopularniejszych serii filmów tego gatunku. W sierpniu natomiast odbędzie się uwielbiane przez graczy wydarzenie Mad Games, które powróci na 10 dni. Uczestnicy będą mieli szansę zdobyć wyczekiwane nagrody za staż. Na zakończenie celebracji dekady wirtualnych bitw czołgów, czołgiści mogą spodziewać się epickiego, choć tajemniczego prezentu. Przyszłość World of Tanks Blitz Wargaming nie spoczywa na laurach i planuje dalszy rozwój World of Tanks Blitz. „Podczas gdy nasi gracze celebrują ten wyjątkowy kamień milowy, my rozpoczęliśmy wdrażanie ambitnych planów, które mamy na kolejne 10 lat gry” – mówi Lyman. Zespół MS-1 nieustannie pracuje nad ulepszaniem gry, wprowadzając zmiany oczekiwane przez graczy oraz poprawiając wydajność i jakość grafiki.

Na przestrzeni dekady World of Tanks Blitz przekształciło się z prostego tytułu mobilnego w pełnoprawną produkcję AAA, dostępną na wielu platformach i oferującą ogromne możliwości dla graczy. Obchody 10. rocznicy są dowodem na to, że gra nie tylko przetrwała próbę czasu, ale także zdobyła lojalną i rosnącą społeczność na całym świecie. World of Tanks Blitz to doskonały przykład na to, jak konsekwentny rozwój i wsłuchiwanie się w potrzeby graczy mogą przekształcić niszowy produkt w globalny fenomen. Z niecierpliwością czekamy na to, co przyniosą kolejne lata tej niezwykłej gry.