World of Tanks i World of Warships upamiętniają 80. rocznicę D-Day

6 czerwca obchodziliśmy 80. rocznicę D-Day, czyli jednej z największych i najważniejszych operacji Aliantów w czasie II wojny światowej. Z tej okazji Wargaming przygotowało niespodzianki dla graczy w World of Tanks i World of Warships. Pierwsza z gier otrzymała nowy wariant rozgrywki zawierający tryb PvE Operacja Overlord, tematyczną przepustkę bitewną, czy specjalną historyczną transmisję przeprowadzoną z LCT 7074, jedynego ocalałego czołgu należącego do Wielkiej Brytanii, który brał udział w bitwach w Normandii.

Sporo nowości pojawiło się także w czerwcowej aktualizacji World of Warships: Legends, czyli konsolowego i mobilnego wydania gry. Gracze mogą wziąć już udział w pięciotygodniowej kampanii, w której zdobyć można holenderski krążownik premium. Nowa zawartość oferuje wiele nagród, w tym okręty, kamuflaże i wiele więcej – wszystko do zdobycia w misjach z okazji 80. rocznicy D-Day, a także w nowym wydarzeniu Goleador Championship. Nie zabraknie również nowego sezonu Potyczek i Bitew Floty.

Gracze mogą również wziąć udział w nowych wyzwaniach i przeszkodach, ponieważ mapa wypełniona jest śmiercionośnymi minami. Aby zapewnić sobie pomyślną przeprawę, dowódcy skorzystają z sekretnej broni: Sherman Crab. To specjalnie zaprojektowany pojazd wsparcia wykrywający miny, który brał czynny udział w działaniach podczas II wojny światowej. Pomógł bezpiecznie nawigować na wrogich polach walki, celowo detonując ładunki wybuchowe i wyznaczając drogę do osiągniecia krytycznego zwycięstwa.

Wraz z początkiem czerwca do gry trafi nowa kampania „Skyreaper from the Lowlands”. Osoby, które ukończą to pięciotygodniowe wyzwanie ze 100 kamieniami milowymi ze wsparciem admiralicji, wejdą w posiadanie holenderskiego krążownika premium VII poziomu – De Zeven Provinciën. Nowa pozycja w niedawno dodanej nacji Holandii, przygotowana została z myślą o poważnych obrażeniach dzięki funkcji nalotu i imponujących umiejętnościach podpalania. Za sterami tego krążownika zasiądzie nowy historyczny dowódca, Karel Doorman, który będzie mógł zasilić szeregi graczy razem z De Zeven Provinciën.

Aby dodatkowo uczcić 80. rocznicę lądowania w Normandii, gracze mogą wziąć udział w nowych misjach tematycznych. Po ich ukończeniu otrzymają karty kolekcjonerskie pełne informacji o tym historycznym wydarzeniu, zaangażowanych w nie okrętach i odznaczeniach wojskowych. Po ukończeniu zestawu, gracze będą mogli odblokować francuski pancernik III poziomu Courbet 1944, wyposażony w specjalny stały kamuflaż D-Day. Oprócz tego, dowódcy Legends mogą znaleźć w sklepie kilka historycznych okrętów, które brały udział w D-Day, w tym Texas, Belfast i nowy niszczyciel Haida.

Studio nie zapomniało także o ulepszeniach rozgrywki, poprawkach i balansie. Gracze mogą liczyć na rozszerzony hangar, krótsze czasy przeładowania, zwiększone rozmieszczenie bomb i nowe mechaniki dotyczące paliwa samolotu. Dodatkowo koszty samolotów zostały zredukowane do zera, co przyniosło dalsze zmiany w ich równowadze ekonomicznej.

Twórcy nie zapomnieli również o zbliżającym się Euro 2024 i z tej okazji przygotowali nowe wydarzenie. Od 10 czerwca gracze Legends mogą dołączyć do piłkarskiego szaleństwa w nowym wydarzeniu sieciowym Goleador Championship. Przez zdobywanie bramek na stronie poświęconej turniejowi, gracze mogą odblokować 24 specjalne naszywki na koszulki, tymczasowe kamuflaże oraz specjalny, permanentny kamuflaż dla Fiji. Oprócz tego czerwcowa aktualizacja do World of Warships: Legends wprowadzi dwa nowe sezony Potyczek, z których każdy zawiera unikalne modyfikacje rozgrywki, takie jak wzmocnione baterie główne i ulepszone statystyki okrętów. Po przerwie do gry wracają też bitwy flot, w których pięcioosobowe dywizje gracze będą rywalizować i wyjątkowe nagrody.

Aby uczcić 80. rocznicę lądowania w Normandii, w grze pojawią się trzy nowe Operacje, a także zupełnie nowy port. Przez dwa tygodnie, unikatowe wydarzenie bitewne pozwoli równocześnie sześciu graczom rywalizować w dywizji przy wykorzystaniu okrętów poziomów V-VII. W nagrodę za ukończenie misji i operacji gracze otrzymają gwiazdki, które można wykorzystać do odblokowania specjalnych ścieżek postępu zawierających nagrody, w tym historycznych dowódców, kamuflaże i naszywki. Pierwsza operacja rozpocznie się 29 maja, a jej celem będzie dowodzenie przez graczy awangardą aliantów podczas podejścia do plaży Utah. Siły wroga bronią tego miejsca, a zadaniem dowódców jest stłumienie obrony wybrzeża i bezpieczne zadokowanie na plaży.

Gracze mogą także obejrzeć stworzony specjalnie na tę okazję dokument Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf, który powstał przy współpracy z organizacją non-profit Force Blue, zajmującą się ochroną środowiska morskiego. Materiał filmowy opowiada historię bohaterskich oddziałów saperskich (Naval Combat Demolition Units) znanych dziś jako Navy SEALS. Dokument będzie miał swoją premierę równolegle na kanale Twitch World of Warships w ramach transmisji z okazji Najdłuższej Nocy Muzeów oraz na kanale MagellanTV, zaplanowaną na 4 czerwca dla wszystkich subskrybentów. Materiał będzie też dostępny na YouTube World of Warships.