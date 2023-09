Mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk ambasadorką World of Tanks Blitz

World of Tanks Blitz z dumą ogłasza nową współpracę z nieposkromioną, pięciokrotną mistrzynią świata UFC wagi słomkowej i pierwszą polką w tej federacji – Joanną „JJ” Jędrzejczyk. Od 26 września do 12 października, dowódcy czołgów otrzymają unikatowy portret dowódcy w grze, który pozwoli im zaprezentować waleczną naturę prawdziwego polskiego charakteru.

"Ta nowa aktualizacja jest prawdziwym świadectwem tego, co oznacza prawdziwy polski charakter" – mówi Alina Filipiuk, Brand Manager World of Tanks Blitz – Osiągnięcia Joanny na zawsze zapiszą się w historii sportu i jesteśmy dumni, że możemy współpracować z nią przy tej kampanii. Nowa zawartość, zwłaszcza polskie czołgi średnie, to ekscytujący dodatek do gry, zapewniający graczom większy wybór i dużą wszechstronność. Jestem pewna, że będą siać spustoszenie w nadchodzących tygodniach".

Jestem podekscytowana współpracą z zespołem World of Tanks Blitz, ponieważ gra reprezentuje to, co cenię w nich najbardziej. Jest szybka, pełna akcji i dostępna dla każdego. Wierzę, że granie to wspaniałe hobby dla wszystkich. Chcę być wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń, udowadniając, że nie trzeba dokonywać wyboru między graniem a samorealizacją. Bądź odpowiedzialny, baw się dobrze i walcz odważnie!

Gracze na całym świecie, którzy rozegrają przynajmniej jedną grę dowolnym polskim czołgiem w World of Tanks Blitz między 28 września a 12 października odblokują portret B.U.G.I Woman na stałe.

Nowa linia polskich czołgów

W związku z współpracą z Jędrzejczyk do gry trafia też 6 nowych czołgów średnich. Te wyjątkowe maszyny bojowe poziomów V-X stanowią uzupełnienie polskiej linii dostępnej w World of Tanks Blitz. Zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzić się w każdej sytuacji, co sprawia, że stanowią prawdziwe zagrożenie na polu bitwy. Co więcej, ich działa zapewniają jak największy kąt nachylenia, co pozwala im operować w nawet najbardziej wymagającym terenie. Nowy skład czołgów to:

DS. PZNINZ (Poziom V)

BUGI (Poziom VI)

CS-44 (Poziom VII)

CS-53 (Poziom VIII)

CS-59 (Poziom IX)

CS-63 (Poziom r X)

​​​​​​​Aby dowiedzieć się więcej o współpracy z Joanną Jędrzejczyk, zapraszamy na oficjalną stronę internetową World of Tanks Blitz: wotblitz.com