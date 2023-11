WargamingUnited ogromnym sukcesem. Dzięki graczom zebrano ponad milion dolarów

Miesiąc temu ruszyła największa inicjatywa charytatywną w historii studia Wargaming. W grach World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends oraz World of Warplanes pojawiły się bowiem specjalne pakiety „WargamingUnited”, a firma postanowiła przekazać cały dochód z ich sprzedaży na rzecz Ukrainy. Kampania dobiegła już końca, a akcja – jak się okazuje – okazała się ogromnym sukcesem, co potwierdzają udostępnione przez Wargaming wyniki.

Wargaming podsumowuje kampanię WargamingUnited i dziękuje swoim fanom za wsparcie

Wargaming informuje, że gracze ze 115 krajów uczestniczących w kampanii zakupili łącznie 90 tysięcy zestawów. Oznacza to, że firmie udało się zebrać dokładnie 1 072 940 dolarów amerykańskich. Cała kwota – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – została przekazana za pośrednictwem platformy UNITED24 na zakup ambulansów typu C dla Ukrainy.