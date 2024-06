Wonder Woman boryka się rzekomo z problemami. Na prezentację trochę poczekamy

Na początku marca dowiedzieliśmy się, że Wonder Woman od Monolith Productions powstaje przy wsparciu ze strony twórców Gotham Knights. Niestety wspomniana produkcja wciąż pozostaje wielką niewiadomą i wygląda na to, że w najbliższym czasie niewiele się w tej kwestii zmieni. W sieci pojawiły się bowiem niepokojące doniesienia na temat nadchodzącej gry skierowanej do miłośników uniwersum DC.

Wonder Woman od Monolith Productions z problemami? Nowe doniesienia w sieci

Nowymi informacjami na temat Wonder Woman od Monolith Productions podzielił się Greg Miller, czyli były redaktor IGN i współzałożyciel podcastu Kinda Funny Games. Wspomniany dziennikarz nie jest insiderem, ale bez wątpienia jest jedną z lepiej poinformowanych osób w branży. Można więc założyć, że przekazane przez niego wieści na temat nadchodzącej produkcji twórców Śródziemie: Cień Wojny są zgodne z prawdą.