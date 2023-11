Witchfire wkrótce z dużą aktualizacją. Nowy wróg, startowe klasy i nie tylko

The Astronauts podzieliło się pierwszymi szczegółami na temat sporej aktualizacji, która ma niebawem trafić do Witchfire.

Już w zeszłym miesiącu twórcy Witchfire przedstawili plany rozwoju produkcji. The Astronauts informowało wówczas, że priorytetem jest przygotowanie aktualizacji o nazwie roboczej GGU, która ma odświeżyć wspomniany tytuł. Wczoraj natomiast deweloperzy podzielili się pierwszymi szczegółami na temat nadchodzącego patcha. Okazuje się, że gracze mogą liczyć nie tylko na zmiany i poprawki, ale także na kilka nowości.

Twórcy Witchfire przedstawiają pierwsze szczegóły na temat dużej aktualizacji zmierzającej do gry

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie gry zapowiedziano, że aktualizacja GGU wprowadzi do Witchfire startowe klasy. Pozwolą one graczom dostosować statystyki postaci do własnych preferencji. Deweloperzy zapowiadają również, że użytkownicy od początku będą mogli korzystać więcej niż z jednej broni, a część z nich fani zobaczą dopiero po raz pierwszy.