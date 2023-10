Witchfire z planami rozwoju. Do gry zmierzają nowe, mapy, bronie i nie tylko

The Astronauts dzieli się szczegółami na temat zawartości, która ma trafić do Witchfire.

Pod koniec września Witchfire zadebiutowało we wczesnym dostępie na komputerach osobistych. Deweloperów z The Astronauts czeka jeszcze sporo pracy. Polskie studio jest jednak tego w pełni świadome. Rodzimy zespół postanowił nawet uchylić rąbka tajemnicy i podzielił się planami rozwoju gry Witchfire na nadchodzące miesiące.

The Astronauts przedstawia plany rozwoju gry Witchfire

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie The Astronauts poinformowano, że Witchfire ma otrzymywać większe aktualizacje co około dwa miesiące. Deweloperzy zastrzegają jednak, że nie są w stanie określić dokładnych ram czasowych. Studio nie wyklucza również, że prace nad poszczególnymi patchami nabiorą tempa, jeśli do zespołu dołączą nowi pracownicy.